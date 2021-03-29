İzmir'de 'niye bu fotoğrafı beğendin' deyip genç kızı beyzbol sopasıyla dövdü

“Berk ile 1.5 yıldır sevgiliyiz, beraber yaşıyorduk. Birkaç defa ayrılıp barıştık. Yaklaşık 5 ay önce de yine bir tartışmamız sonucunda ben annemin yanına İstanbul’a gitmiştim ancak daha sonra barıştık ve İzmir’e döndüm. Olay günü evde Berk bana bir erkek arkadaşımın sosyal medyadan beğendiğim fotoğrafını gösterdi ve bana ‘Sen niye bu çocuğun fotoğrafını beğendin, bu kim’ diyerek tartışmaya başladık."