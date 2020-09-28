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İzmir'de minik Ceylin 5'nci kattaki misafir evinden düşerek yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de annesiyle beraber misafirliğe gittiği evin balkonunda sandalyenin üzerine çıkan ve dengesini kaybeden 1 buçuk yaşındaki Ceylin Azra Karadeniz, 5. kattan aşağıya düşerek öldü.

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Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 1.5 yaşında olan Ceylin Azra Karadeniz ve annesi E. Karadeniz, 1530 sokaktaki bir eve misafirliğe gitti. İddiaya göre, balkon kenarında bulunan sandalyenin üzerine çıkan kız çocuğu, bu sırada dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştü.

Ağır yaralanan küçük kıza ilk müdahale, yoldan geçen bir hemşire tarafından yapıldı. Yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde kalan çocuğa defalarca kalp masajı yapan hemşire, yoldan geçen bir sürücünün yardımı ile minik Ceylin'i Torbalı Devlet Hastanesine götürdü.

Polis soruşturmayı sürdürüyor

Durumu kritik olan küçük kız, daha sonra ise Dokuz Eylül Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahaleler rağmen 1.5 yaşında olan Ceylin Azra Karadeniz kurtarılamadı. Yaşanan acı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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