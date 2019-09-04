İzmir'de mahalle sakinleri kokudan oturamıyor! Sinekler fareler kanalizasyon...

Zaman zaman suyun renginin değiştiğini ve çevreye ağır koku yayıldığını anlatan Emek, "Çok ağır bir koku oluşuyor. Pislikten dolayı fareler çıkıyor ve bu hayvanlar, evlere, bahçelere zarar veriyor. 4 yıldır biz bu sorunla yaşıyoruz" diye konuştu.