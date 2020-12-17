İzmir'de koleksiyonu için harcadığı para dudak uçuklattı: Depremde eve koşarak gittim

Batman serisi figürleri: Ahmet Gezer, “Benimle aynı hobiye sahip insanlar kendilerine ‘figür koleksiyoncusu’ diyorlar. Pul biriktiren, kola şişesi biriktirenler gibi biz de koleksiyoncuyuz. Genellikle sinema ve çizgi roman karakterlerinin figürlerini topluyorum. Elimde özellikle çocukluğumda izlediğim filmlerdeki karakterlerin figürleri var ancak daha çok Batman serisinin figürleri mevcut" dedi.