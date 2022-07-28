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İzmir'de karısını rehin aldı kocanın nedeni ortaya çıktı! 4 saat sonra bitkin halde kurtarıldı

İzmir'de karısını rehin aldı kocanın nedeni ortaya çıktı! 4 saat sonra bitkin halde kurtarıldı

İZMİR Bayraklı'da kocası tarafından rehin alınan kadın 4 saat sonra kurtarıldı. Hastaneye götürülen kadının hali, yaşadığı kabusu özetledi. Kocanın karısına neden kabusu yaşattığıyla ilgili bilgi geldi.

İzmir'de karısını rehin aldı kocanın nedeni ortaya çıktı! 4 saat sonra bitkin halde kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, olay, Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi 1620/53 sokakta meydana geldi. İddialara göre Çetin K., saat 09.30 sıralarında karısı Gülşen K.'yı bıçakla rehin aldı.

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İzmir'de karısını rehin aldı kocanın nedeni ortaya çıktı! 4 saat sonra bitkin halde kurtarıldı

 Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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İzmir'de karısını rehin aldı kocanın nedeni ortaya çıktı! 4 saat sonra bitkin halde kurtarıldı

Karısını bıçakla rehin alan adamı ikna etme çalışmalarının fayda etmemesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. 

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İzmir'de karısını rehin aldı kocanın nedeni ortaya çıktı! 4 saat sonra bitkin halde kurtarıldı

Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, operasyon için düğmeye basıldı.

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