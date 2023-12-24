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İzmir'de kan donduran cinayet! 16 yaşındaki çocuk arkadaşı bıçakladı

İzmir'de kan donduran cinayet! 16 yaşındaki çocuk arkadaşı bıçakladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı 17 yaşındaki arkadaşını meyve bıçağı ile yaraladı. Hastaneye kaldırılan Arda T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çocuklar arasında çıkan “küfürleşme” kavgasında çocuklardan biri, meyve bıçağıyla göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Bahariye Mahallesi Müjgan Barutçu Sokak’ta cuma akşamı 22.30 sıralarında meydana gelen olayda; iddiaya göre, bir sokakta bulunan arkadaş grubundan Arda T. (17) ile Arda O. (16) arasında “küfürleşme” sebebiyle tartışma çıktı.

Olayın büyümesiyle birlikte yanında bıçak bulunan Arda O., arkadaşı Arda T.’yi meyve bıçağıyla göğsünden bıçakladı. Arda T. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalenin yapılmasıyla yaralı Arda T. özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti. Arda T.’nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir anlık öfke...

Öte yandan Arda O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde ise Arda T. ile çocukluk arkadaşı olduğu, bir anlık öfke ile olayı gerçekleştirdiği ve ‘pişmanım’ dediği öğrenildi.

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