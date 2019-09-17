İzmir'de kampüsteki kazada ölen Sezen gözyaşlarıyla uğurlandı
İZMİR Ege Üniversitesi kampüsünde yolun karşısına geçmek istediği sırada traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Sezen Zambak (23) için Ziraat Fakültesi'nde tören düzenlendi. Bölüm birincisi olarak bitirdiği okuluna Türk bayrağına sarılı tabutla son kez gelen Zambak'ın ismi üniversitede yaşatılacak.
Ege Üniversitesi'nin Bornova'daki kampüsünde dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek istediği sırada çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktörün altında kaldı.
Gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B. gönderildiğini adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Okuluna son kez getirildi
İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Sezen Zambak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, bölüm birincisi olarak bitirdiği ve iki gün yas ilan edilen okuluna son kez getirildi.
İsmi okulda yaşatılacak
Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılan ve TÜBİTAK'ın destek verdiği 'Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt' projesinde Ar-Ge elemanı olarak çalışan Sezen Zambak'ın isminin okulda yaşatılacağı bilgisini Rektör Prof. Dr. Necdet Budak verdi.