İzmir'de istinat duvarı çöktü Minibüs çukura düştü
İZMİR'in Torbalı ilçesinde yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmında göçük meydana gelirken, oluşan çukura park halindeki bir minibüs düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İZMİR'in Torbalı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 91 Sokak'ta bulunan yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmında da göçük meydana geldi.
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Göçükle birlikte oluşan toprak ve kaya parçaları, yandaki binanın kot altında kalan 2 dairesinin dış cephesine zarar verdi. Göçüğün oluşturduğu çukura, park halindeki bir de minibüs düştü.
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Yolun altından geçen su borusunda da patlak meydana geldi.
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Olayı görenler itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği aldı.
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