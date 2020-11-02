İzmir'de İdil Şirin'i kurtaran itfaiyeci konuştu! İlk sözleri “İtfaiye amca kardeşim öldü” olmuş
İZMİR'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden 58 saat sonra sağ çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'i kurtaran kahraman itfaiyeci o anları anlattı. İdil'in enkaz altında kardeşi ile yan yana olduğu ortaya çıktı. İdil, itfaiyeciyi görünce ilk sözleri “İtfaiye amca kardeşim öldü” olmuş...
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en çok hasar gören Emrah Apartmanı'ndan 58 saat sonra kurtarılan İdil'in enkaz altında yaşadıkları yürekleri sızlattı. Depremde yerle bir olan Emrah Apartmanından 58 saat sonra sağ kurtulan İdil Şirin'in kurtarma ekibiyle göz göze geldiğinde ilk sözleri “itfaiye amca kardeşimden ses alamıyorum öldü” demek oldu. İlk isteği su olan İdil 3 saatlik çalışma sonrası Ölen kardeşi İpek ile birlikte çıkarıldı.
Kardeşi İpek 2 gün hayat mücadelesi verdi
Emrah Apartmanından ses duyan ekipler hummalı çalışmayla yaklaşık 3 saat sonunda İdil’e ulaştı. İdile ulaşan İtfaiye ekiplerinin anlattıkları ise yürekleri dağladı. İdil kardeşi İpek’ten uzun süre ses aldığını ama sonradan bir daha ses alamadığını söyledi. İpek'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
İdil’in sırt üstü durduğunu tek kişilik bir çekyata ayağının sıkıştığını gören kurtarma ekipleri kardeşini ise tam yanında oturur vaziyette buldu. İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde çalışan Hasan Alaca ile göz göze gelen İdil kardeşinden ses alamadığını Alacay’a söyledi. Adından ise İtfaiye erinden su istedi.
Enkaz altında İdil'le kahraman itfaiyecinin sohbetinin görüntüsü
İdil’i uyutmamak için 3 saat baş aşağı durdu
Çalışmalara katılan ve İdil’e yaklaşık 3 saat boyunca yanında durarak konuşan Balıkesir İtfaiye ve Arama kurtarma ekibi gurup amiri Bahadır Kuş ise İdil’i uyutmamak için uzun çaba sarf etti. Kuş, İdil ile 3 saat boyunca tünelde kaldı. İdil’i enkazdan çıkaran Kuş daha sonra baygınlık geçirdi. Uzun süre baş aşağı durarak konuşan Kuş, ekiplerin yardımı ile enkaz alanından çıkarıldı.