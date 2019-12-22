İzmir'de hurda yüklü TIR yoldan çıktı 1 ölü
İZMİR’in Aliağa ilçesinde hurda yüklü TIR'ın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İZMİR’in Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi Nemrut Limanlar bölgesinde meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, Limanlar istikametinden demir çelik fabrikası istikametine seyreden Seyfettin Özü (44) idaresinde 35 KA 5653 plakalı hurda yüklü TIR, liman yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 8-9 metrelik şarampole uçtu.
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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Özü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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