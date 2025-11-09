BIST 10.925
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de hastayı MR cihazında unuttular! Soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı
Tire Devlet Hastanesi'nde MR çektiren bir hasta cihazda unutuldu.İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, hastane yönetimine şikayette bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Tire Devlet Hastanesi'ndeki Manyetik Rezonans (MR) cihazında bir hastanın unutulmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Tire Devlet Hastanesi'nde MR çektiren bir hasta, sorumlu hizmet alımı personel tarafından cihazda unutulunca hastane yönetimine şikayette bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Hastane yönetiminin Sağlık İl Müdürlüğüne bilgi vermesi üzerine konuya ilişkin idari soruşturma başlatılarak, hizmet alımı personelin iş akdine son verildi.

