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İzmir'de hastanelik olan 9 kişinin sahte içkiden zehirlendiği iddiası

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de sahte içkinin 9 kişiyi zehirlenmeleri sonucu hastanelik ettiği belirtildi. Olayda görme ve işitme kaybı yaşayan kişilerden 7'sinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

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Kenti farklı ilçelerinde ve farklı zamanlarda iddiaya göre sahte içki kullandığı iddia edilen 9 kişide görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı.

Bu kişilerden H.Ş. (53), L.Ş. (64), H.Ç. (55), A.Ç. (51) ve U.Ç. (71) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.Ç. (53), M.M. (71) ve M.Ç. (54) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Y.K. (42) ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanelerde tedaviye alınan 9 kişiden 6'sının Konak, 1'inin Bayraklı, 1'inin Gaziemir ve 1'nin ise Karabağlar ilçesinden geldiği öğrenildi. Tedavisi süren kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bu arada polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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