İzmir'de halk isyan etti: Kokudan pencere açamıyoruz

Kalıcı bir çalışma yapılması gerekiyor: Konuşmasının devamında Cengiz Baştürk " Mahalle muhtarımızın ve vatandaşlarımızın her iki belediyeye de verdiği dilekçeler var. Yüzümüzde maske olmasına rağmen bir koku geliyor. Bu kokunun içinde eşimiz, dostumuz, çocuklarımız 7 gün 24 saat geçiriyor. Manda Çayı'nın bir tarafının temizlenmesiyle bu sorun çözülmez. Temizleme çalışmaları kısmen yapılırsa sorunlar daha çok birikir. Kalıcı bir çalışma yapılması gerekiyor" diye konuştu.