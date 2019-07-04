İzmir'de fuhuş şebekesine operasyon: 13 şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir'de fuhuş şebekesine operasyon: 13 şüpheli tutuklandı

İZMİR'de, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü, tutuklandı. Şüphelilerin müşterilere, 'Yeni araçlarımız geldi', 'Selam yaz foto iste' şeklinde mesajlar attığı ortaya çıktı.

İzmir'de fuhuş şebekesine operasyon: 13 şüpheli tutuklandı - Sayfa 1

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Urla ilçesi Kalabak mevkisindeki bir otelde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. 

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İzmir'de fuhuş şebekesine operasyon: 13 şüpheli tutuklandı - Sayfa 2

Ekipler, İzmir'de 13, Urla'da ise 4 adrese baskın yaptı. Operasyonda, şebekenin liderliğini yaptığı belirlenen M.Ş.'nin (40) de aralarında bulunduğu 14 kişiyle Kazakistan ve Ukrayna uyruklu 8 kadını gözaltına aldı. Şüpheliler arasında 2 otel sahibi ve çalışanlarının da olduğu belirtildi. 

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İzmir'de fuhuş şebekesine operasyon: 13 şüpheli tutuklandı - Sayfa 3

Ayrıca, polisin adreslerde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şüphelilerin kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kendilerinin de uyuşturucu kullandıkları ortaya çıktı. Bu arada, şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde ise fuhuş yapan kadınları mobil uygulamalar üzerinden gösterdikleri saptandı. 

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İzmir'de fuhuş şebekesine operasyon: 13 şüpheli tutuklandı - Sayfa 4

Kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelilerin otel ile özel anlaşma yaptıkları, fuhuş amacıyla gelen müşterilerin ve kadınların kaydının yapılmadığı tespit edildi. Kadınların ise otel civarında temin edilen bir evde kaldıkları saptandı.

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