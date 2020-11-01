İzmir'de fotoğraf çekmek için enkazlara koştular! Her felakette aynı manzara

Bir kaza mı oldu? Yardıma koşmadan ellerinde telefonlarla o anı görüntülerler... Bir adam sokakta eşini mi dövüyor, kadını kurtarmak yerine cep telefonunu açıp videosunu çekerler... İntihar girişiminde bulunan var mı telefonlar elde hemen çekime başlarlar...