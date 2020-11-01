İzmir'de fotoğraf çekmek için enkazlara koştular! Her felakette aynı manzara
İZMİR’deki deprem sonrasında, enkazlarda arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Bazı kişiler ise sadece fotoğraf ve selfie çekmek için bölgeye gidiyor. Polisler, sadece fotoğraf çekmek için enkaz önlerine koşanları uyarıp uzaklaştırmaktan yoruldu.
İZMİR’deki deprem sonrasında, enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Sadece ve sadece fotoğraf ve görüntü çekmek için yoğunluk oluşturan bazı vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor. Polis ekipleri, ellerindeki telefonlarla enkaz fotoğrafçısı kesilen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaşmak için sürekli uyarıyor.
Türkiye'de akıllı telefonların yaygınlaşmaya başladığı günden bu yana yeni bir meslek dalı oluştu: Felaket fotoğrafçılığı... Peki kim bu felaket fotoğrafçıları?..
Bir kaza mı oldu? Yardıma koşmadan ellerinde telefonlarla o anı görüntülerler... Bir adam sokakta eşini mi dövüyor, kadını kurtarmak yerine cep telefonunu açıp videosunu çekerler... İntihar girişiminde bulunan var mı telefonlar elde hemen çekime başlarlar...
Başka ilçelerden enkaz görmeye geliyorlar
İşte o felaket fotoğrafçılığı İzmir'de 58 vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ardından yine hortladı. Arama kurtarma ekipleri canla başla can kurtarmak için çabalarken meraklı vatandaşlar enkazların etrafını çevirip cep telefonlarıyla görüntü alma yarışına giriyor.