İzmir'de feci olay! Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü: 1 kişi yaralandı!

Tunç Soyer'den açıklama: "Kaza için çok üzgünüz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaşanan olayla ilgili twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.