İzmir'de ev yolunda korkunç taciz! Dilan Tutka direnince tekme tokat dövdü

TÜRKİYE'de kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son mide bulandıran haber İzmir Buca'dan geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde çalışan Dilan Tutka, mesai bitimi olan saat 17.30'da iş yerinden çıkıp, evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada bir kişi genç kızı takip etmeye başladı. Bu kişi çevrede kimsenin olmadığı anda da Dilan Tutka'nın eteğini kaldırarak, tacizde bulundu. Dilan Tutka, tepki gösterdi. İkili arasında arbede çıktı. Genç kız tekme tokat dövüldü.