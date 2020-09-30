İzmir'de ev yolunda korkunç taciz! Dilan Tutka direnince tekme tokat dövdü
BUCA ilçesinde yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz edildi. Genç kız tacize direnince Umut Çoğalan darp etti. Genç kızı vatandaşlar kurtardı.
TÜRKİYE'de kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son mide bulandıran haber İzmir Buca'dan geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde çalışan Dilan Tutka, mesai bitimi olan saat 17.30'da iş yerinden çıkıp, evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada bir kişi genç kızı takip etmeye başladı. Bu kişi çevrede kimsenin olmadığı anda da Dilan Tutka'nın eteğini kaldırarak, tacizde bulundu. Dilan Tutka, tepki gösterdi. İkili arasında arbede çıktı. Genç kız tekme tokat dövüldü.
Dilan Tutka'nın çığlıklarını duyan vatandaşlar önce yardıma koştu ardından polisi aradı. Vatandaşlar tarafından saldırganın elinden kurtarılan Tutka, gelen ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adının Umut Çoğalan olduğu belirlenen saldırgan ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Genç kızı takip ettiği anlar güvenlik kameralarınca görüntülenen Çoğalan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlatan Dilan Tutka, "Marketten yoğurt almış eve dönüyordum. Bu sırada telefonla arkadaşımla konuşuyordum. Beyaz tişörtlü birinin arkamda yürüdüğünü fark ettim. Bir süre sonra da takip ettiğini anladım. Telefondaki arkadaşıma da söyledim.