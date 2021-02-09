İzmir'de ev sahibi 6 kişiyle birlikte dayak attı! 'Korkuyorum' deyip dehşeti anlattı

Buca Koop. Mahallesi 200/70 Sokak üzerinde bulunan bir sitenin otoparkında geçen 1 Şubat Pazartesi meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle yaşandı. Organizasyon işi yapan iki çocuk annesi Senem Onat, pandemiden dolayı işlerinin kötü gitmesi üzerine 2 ay toplam 2 bin 800 lira olan ev kirasını ödeyemedi. Bunun üzerine ev sahibi M.Ç. (Mehmet Çelik), kirayı ödeyemeyen Onat'a evden çıkmasını söyledi.