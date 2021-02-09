İzmir'de ev sahibi 6 kişiyle birlikte dayak attı! 'Korkuyorum' deyip dehşeti anlattı
İZMİR'de ev kirasını geciktirdiği için ev sahibi ve beraberindeki 6 kişi tarafından 2 çocuğunun gözü önünde feci şekilde dövülen 43 yaşındaki Senem Onat, korktuğunu ve can güvenliğinin olmadığını söyledi.
Buca Koop. Mahallesi 200/70 Sokak üzerinde bulunan bir sitenin otoparkında geçen 1 Şubat Pazartesi meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle yaşandı. Organizasyon işi yapan iki çocuk annesi Senem Onat, pandemiden dolayı işlerinin kötü gitmesi üzerine 2 ay toplam 2 bin 800 lira olan ev kirasını ödeyemedi. Bunun üzerine ev sahibi M.Ç. (Mehmet Çelik), kirayı ödeyemeyen Onat'a evden çıkmasını söyledi.
Fakat Onat, kontratının mart ayına kadar sürdüğünü belirterek evde kalmaya devam etti. Onat'ın evi boşaltmaması üzerine sinirlenen ev sahibi M.Ç., iddiaya göre 1 Şubat Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Onat'ın önünü kesti ve hakaretlerde bulundu.
Göğüs kafesine darbe aldı: Sözlü tartışma sırasında M.Ç., Onat'ı darp etti. Sol göğüs kafesinin üzerine darbe alan Onat, olayın ardından kendi imkanlarıyla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine gitti. Tedavisinin ardından darp raporu alan Onat, polise şikayetçi oldu.
Ardından evine dönen Onat, aracını park edip konutuna gittiği sırada, bu kez ev sahibi M.Ç. ve beraberindeki 6 kişi önünü kesti. Onat'ın darp raporu aldığı ve şikayetçi olduğu gerekçesiyle M.Ç. ve yanındakiler, tepki gösterdi.