İzmir’de eski koca dehşeti! Eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaralayıp intihar etti

Silah seslerini duyan komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerine ekiplerine ihbarda bulunulurken, bir süre sonra da Gül, tabanca ile kendisini vurarak intihar etti. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gül'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.