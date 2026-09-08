İzmir'de eski eşini bıçakla yaralayan sanığa 18 yıl 6 ay hapis

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.O. ile müşteki M.U. ve taraf avukatları katıldı.

Avukatların savunma yaptığı duruşmada mahkeme heyeti, sanığa indirimsiz "kadına ve boşandığı eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl, "kasten yaralama" suçundan 18 ay hapis cezası verdi.

M.O. "tehdit" ve "alıkoyma" suçlarından ise beraat etti.

Olay

Buca ilçesi Dicle Mahallesi'nde 23 Ekim 2025'te, eski eşini bıçakla yaralayan M.O. gözaltına alınmış, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

M.O'nun hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca M.O. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıla kadar, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.