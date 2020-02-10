İzmir'de eşi ve oğlu öldürülen Suriyeli Halil Muhammed konuştu
İZMİR'in Menemen ilçesinde eşi Manar Alahmed (35) bıçaklanarak, 5 yaşındaki oğlu Muhammed C. ise boğularak öldürülen Halil Muhammed (32), eşinin kolundaki 5 bileziğin olmadığını söyledi. Eşi ile oğlunun öldürüldüğü eve sadece temizlik için girdiğini belirten Halil Muhammed, "O eve dönmeyeceğim" dedi.
İZMİR'in Menemen ilçesi Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın en üst katında, geçen pazartesi sabahı, meydana gelen olayda; daireden çocuk ağlama sesi üzerine Suriyeli ailenin yaşadığı eve giren komşular, 5 aylık hamile Manar Alahmed'i yatak odasında, 5 yaşındaki Muhammed C.'yi de başka bir odada öldürülmüş olarak buldu.
Annesinin cansız bedeni başında ağlarken bulunan 3 yaşındaki çocuğu alıp çıkan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde annenin 6 yerinden bıçaklanarak, küçük oğlunun ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
Otopsinin ardından anne-oğul toprağa verilirken, ailenin alt kat komşuları H.E. ile oğulları Ş.E., ve O.E., gözaltına alındı.