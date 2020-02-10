İzmir'de eşi ve oğlu öldürülen Suriyeli Halil Muhammed konuştu

İZMİR'in Menemen ilçesi Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın en üst katında, geçen pazartesi sabahı, meydana gelen olayda; daireden çocuk ağlama sesi üzerine Suriyeli ailenin yaşadığı eve giren komşular, 5 aylık hamile Manar Alahmed'i yatak odasında, 5 yaşındaki Muhammed C.'yi de başka bir odada öldürülmüş olarak buldu.