İzmir'de eşek sütü çiftliği kurdu! Eşek sütünün faydaları ne litresi 120 lira

Bin yıllardır içeriğindeki besin değerleri ile özel önem atfedilen eşek sütünün insanlığa faydaları, bilim insanlarının her zaman ilgilendiği bir konu olmuştur. Her dönemde toplumsal sağlık sorunları üzerine çözüm arayışlarında oklar eşek sütünü göstermiştir. Bugün de çağımızın vebası olarak kabul edilen Kanserin tedavisinde eşek sütünden nasıl yararlanılabileceği konusunda araştırmalar sürmektedir. 48 yaşındaki Türkan Eğriboyun da kurduğu çiftlikte eşek sütüyle şifa dağıtmaya devam ediyor.