İzmir'de enkazdan aile dramı çıktı torununun elini 14 saat bırakmadı! Feryatları yürekleri dağladı
İZMİR’de meydana gelen 6,6’lık deprem sonrasında 4 bloğundan 3’ü yan yatan ve çökme tehlikesine karşı iş makineleriyle desteklenen Barış Sitesi enkazından bir aile dramı çıktı.
Babasını 4 yıl önce motosiklet kazasında kaybettikten sonra annesiyle birlikte dedesi ve babaannesiyle birlikte yaşamaya başlayan Çınar Eren, enkazın en küçük kurbanı oldu. Torununun elini bir an olsun bile bırakmayan Emine Eren, ekiplerin binaya yaklaştığını duyunca ağlayarak yardım istedi.
Yaşlı kadının ağlama sesinin duyulması ve 1,5 saat süren çalışma sonucunda Emine Eren’i enkazdan çekip kurtaran Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi, babaannenin elinden sıyrılan küçük eli görünce büyük bir üzüntü yaşadı.
Emine Eren’in ardından torunu ve birkaç metre ilerideki eşinin cansız bedeni çıkartıldı.
Enkazdan çıkarılma süresi ve sonrasında sürekli olarak, “Yavrum içeride kaldı. Ben onun elini hiç bırakmadım” diyerek gözyaşı döken yaşlı kadın, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
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