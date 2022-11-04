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İzmir'de deprem oldu büyük panik yaşandı, caminin minaresi yıkıldı! AFAD, 13 artçı sarsıntı olduğunu duyurdu

İzmir'de deprem oldu büyük panik yaşandı, caminin minaresi yıkıldı! AFAD, 13 artçı sarsıntı olduğunu duyurdu

İZMİR'de gece saat 03.29'da Buca merkezli 4.9 şiddetinde deprem oldu. Deprem nedenile İzmirliler gece yarısı sokağa dökülürken, AFAD şimdiye kadar herhangi bir can kaybı olmadığını bildirdi. 4.9 şiddetindeki depremin ardından farklı büyüklüklerde 13 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremde Konak ilçesinde bir caminin minaresi yıkıldı.

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Gece yarısı saat 03:29'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, büyük korku yaşattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.29'daki depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. İzmirli vatandaşlar sokağa dökülürken, 2 vatandaşın ise panikle balkondan atladığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

İzmir sabaha kadar beşik gibi sallandı

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İzmir ilimizin Buca ilçesindeki 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamalarını önemle istirham ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konak ilçesinde cami minaresi yıkıldı

Depremde İzmir'in Konak ilçesi Kubilay Mahallesi'nde bir caminin minaresi yıkıldı. Büyük bir gürültüyle yıkılan minare, depremi yaşayan vatandaşların panik yaşamasına sebep oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Soylu İzmir'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da deprem haberinin ardından İzmir'e geldi. Soylu, "4.9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun” dedi.

Soylu: Bunun acilen değişmesi lazım

Bakan Soylu, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha şiddetli bir depremde ülkemizi üzecek sorunlar oluşturabilir. Buradaki yapı stoğunu gördükten sonra bir kez daha oturup İzmir hakkında bir değerlendirme yapacağız. Bu yapı stoğunun değişmesi lazım. Çok şükür can kaybımız yok. Panikle yüksekten atlayan 3 vatandaşımız yaralandı. Bir camide ve yaklaşık 20 binada çatlaklar mevcut." dedi.

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