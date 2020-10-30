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İzmir'de deprem! Bayraklı'da Kaymakamlık binası ile Kızılay Kan Merkezi yıkıldı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'deki 6.6 şiddetindeki depremde çok sayıda bina yıkıldı. Ölü ve yaralıların öldüğü bilgisi geldi. Bayraklı İlçesinde kaymakamlık binası ile Kızılay Kan Merkezi yıkıldı.

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İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara dökülen vatandaşlar, dışarıda bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı binaların yıkıldığı kentte, vatandaşlar büyük bir korku yaşadıklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin depremden etkilendiğini açıkladı.

Depremin ardından 4,1, 4,2 ve 4,8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi. Bayraklı İlçesinde kaymakamlık binası ile Kızılay Kan Merkezi yıkıldı.

Yollarda trafik yoğunluğu oluştu

Bu arada depremin ardından kent merkezinde iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, operatörlerdeki yoğunluk nedeniyle yakınlarına ulaşamayınca, tedirgin olup yollara düştü. Bu nedenle kent merkezindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

En fazla yıkımın yaşandığı ilçede enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu belirtiliyor. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor...

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