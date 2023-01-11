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İzmir'de denizin rengi değişti, ağaçlar devrildi! Sağanak yağış dev dalgalar oluşturdu

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İzmir'de denizin rengi değişti, ağaçlar devrildi! Sağanak yağış dev dalgalar oluşturdu

Antalya'da dalgalar falezleri dövdü, denizin rengi değişti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrildi, bazı ağaçlar yerinden söküldü

İzmir'de denizin rengi değişti, ağaçlar devrildi! Sağanak yağış dev dalgalar oluşturdu

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan dev dalgalar falezleri dövdü.

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İzmir'de denizin rengi değişti, ağaçlar devrildi! Sağanak yağış dev dalgalar oluşturdu

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptığı Antalya'da yağış dün akşam saatlerinde başladı. 

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İzmir'de denizin rengi değişti, ağaçlar devrildi! Sağanak yağış dev dalgalar oluşturdu

Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış, kuvvetli rüzgar ile birlikte etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgarda çöp konteynerleri devrilerek, bazı ağaçlar yerinden söküldü.

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İzmir'de denizin rengi değişti, ağaçlar devrildi! Sağanak yağış dev dalgalar oluşturdu

Kaldırıma devrilen ağaçlar yayaların geçmesini güçleştirdi. Sabaha karşı etkisini artıran şiddetli yağışta birçok noktada oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dev dalgalar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni neredeyse yutarken, dalgalar falezleri de dövdü. Bazı vatandaşlar varyant seyir taraşından dalgalar altında kalan Konyaaltı Sahili'ni görüntüledi. Denizin rengi değişirken, tehlikeye rağmen bazı kişilerin dedektörle turistlerin düşürdüğü ziynet eşyalarını aradıkları görüldü. Bir kadın turistin ise sahile inip dalgalara yakın noktada yürüdüğü görüldü.

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