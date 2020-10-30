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İzmir'de deniz yükselince su altında kalarak can verdi

İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık’ta deniz yükseldi. Sığacık Mahallesi Muhtarı Yaşar Keleş, tekerlekli sandalyedeki bir kişinin denizin yükseldiği esnada sandalyesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini açııkladı.

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Sığacık Mahallesi Muhtarı Yaşar Keleş, tekerlekli sandalyedeki bir kişinin deniz yükseldiği sırada su altında kalarak hayatını kaybettiği bilgisini verdi:

“Bizim mahallede teyzemiz, elinde büyüdük sayılır. Tekerlekli sandalyedeydi. Deprem olunca evden tekerli sandalyeyle çıkardılar. O an deniz geldi, herkes panik içerisindeydi, onun da tekerlekli sandalyesi devrildi. Koşturduk, kaldırdık, kurtardık ama su yutunca kurtaramadık. Tsunami oldu, herkes can derdinde, bir boy deniz oldu. Onu sonradan bulduk kaldırdık ama kurtaramadık. İki tane oğlum onu kurtardı sudan. Biz kurtardıktan sonra bir müddet nefes alıyordu, ambulansı aradık ama gelemedi, nasıl gelsin ambulans, her taraf deniz içinde. Kollarımızda öldü. Ambulans gelemedi, denizin içinde kaldık. Suyun gelmesi ve geri çekilmesi neredeyse yarım saat sürdü. Başka suya kapılan da oldu ama ölmedi. Hala su çekiliyor, geri geliyor.”

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