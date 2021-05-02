Dehşet anlarını anlattı

10 dakika boyunca öldüresiye darp edildiğini söyleyen 14 yaşındaki İ.E., kendileri dayak yerken o anları videoya çeken üç erkek olduğunu fark ettiğini söyledi. Dehşet anlarını anlatan İ.E. şöyle konuştu: "Ben arkadaşımla sahilde otururken bir anda içlerinden birisi 'Ne bakıyorsun?' diye bağırıp üzerimize çullandılar. Beni saçlarımdan tutarak havaya kaldırdı. O sırada diğer kız da arkadaşıma saldırdı. O esnada çığlık attığımı hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum. Kafamı yere vurduğu için o anı net olarak hatırlayamıyorum. 10 dakika boyunca darp edildik."