İzmir'de dehşetin görüntüsü! Fenomen olmak için genç kızları öldüresiye dövdüler
İZMİR'in Konak ilçesinde sosyal medyada videolarının izlenmesi için kendilerinden yaşça küçük kız çocuklarını dövüp videolarını çektikleri iddia edilen çocukların görüntüleri şok etti. Dehşeti yaşayan çocuklar ve aileleri, darp eden çocuklardan şikayetçi oldu.
Sosyal medyada fenomen olmak için dehşete imza atıp bir de o anları kameraya aldılar. İzmir'in Konak ilçesinde sosyal medyada videolarının izlenmesi için kendilerinden yaşça küçük kız çocuklarını dövüp videolarını çektikleri iddia edilen çocukların görüntüleri şok etti. Dehşeti yaşayan çocuklar ve aileleri, darp eden çocuklardan şikayetçi oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, 29 Nisan günü Konak ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yakınındaki parkta meydana geldi. İddiaya göre İ.E. (14) ve H.K. (14) isimli kız çocukları, yürüyüş yapmak için parka çıktı. Parkta kendilerine yaklaşan iki kız çocuğu, 'Ne bakıyorsun?' diyerek bir anda kendilerine saldırdı. İki çocuk İ.E. ve H.K.'yi öldüresiye döverken, o esnada üç erkek çocuk da o anları videoya çekmeye başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca İ.E. ve H.K.'yi darp eden grup, polise yapılan ihbarın ardından olay yerinden uzaklaştı.
Darp edilen çocukların aileleri, çocukları için tedavi gördüğü hastaneden aldığı darp raporu ile birlikte saldırganlar hakkında şikayetçi olurken, grupta yer alanları tanıyan bir başka çocuk ise saldırganların bilerek ve isteyerek kavga ettiklerini, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak fenomen olmak istediklerini öne sürdü. Olayın emniyete bildirildiğini öğrenen saldırgan kız çocuklarının İ.E. ve H.K.'ye sosyal medya üzerinden mesaj atarak özür diledikleri ve daha sonra videolarla birlikte sosyal medya hesabını sildikleri öğrenildi.
Dehşet anlarını anlattı
10 dakika boyunca öldüresiye darp edildiğini söyleyen 14 yaşındaki İ.E., kendileri dayak yerken o anları videoya çeken üç erkek olduğunu fark ettiğini söyledi. Dehşet anlarını anlatan İ.E. şöyle konuştu: "Ben arkadaşımla sahilde otururken bir anda içlerinden birisi 'Ne bakıyorsun?' diye bağırıp üzerimize çullandılar. Beni saçlarımdan tutarak havaya kaldırdı. O sırada diğer kız da arkadaşıma saldırdı. O esnada çığlık attığımı hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum. Kafamı yere vurduğu için o anı net olarak hatırlayamıyorum. 10 dakika boyunca darp edildik."