İzmir'de dehşete düşüren olay! Bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle ölü bulundu

Kadın daha sonra, Serkan D'nin Barbaros Mahallesi 5218 sokaktaki evine geldi. Burada bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikilinin bulunduğu evden cam kırılma seslerinin gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.