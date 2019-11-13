İzmir'de dehşet evi! Aynı aileden 4 kişinin cesedi bulundu

İZMİR'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Çayağzı Mahallesi'nde İbrahim A. (40), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (17) ve akrabaları Erol A. (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.

Akrabaları gözaltına alındı

Olaya ilişkin maktullerin akrabaları M.A. (35) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cinayeti "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlemiş

Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.