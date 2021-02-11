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İzmir'de cinnet geçirip dehşet saçtı: Eşini öldürdü çocuklarını bıçakladı

İZMİR'de cinnet geçiren 42 yaşındaki Baykent Ü., 40 yaşındaki eşini bıçakayarak öldürdü. Baykent Ü. 5 ve 9 yaşındaki iki çocuğunu ise yaralayıp intihar girişiminde bulundu.

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Olay, bugün saat 09.30 sıralarında, Gaziosmanpaşa Mahallesi Fesleğen Sokak'taki evde meydana geldi. İnşaatlarda boya ustası olarak çalışan Baykent Ü., iddiaya göre cinnet getirip, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Saime Ü.'yü öldürdü. Ardından da çocukları Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü.'yü yaralayıp, aynı bıçağı göğsüne saplayarak, intihar girişiminde bulundu. Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Saime Ü.'nün cansız bedeni ile yaralı baba ve 2 çocuğu ile karşılaştı. 

Yaralanan Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü. ile Baykent Ü. ambulansla Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan çocuklar ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Baykent Ü.'nün, psikolojik sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir ilaç kullandığı ileri sürüldü. Ölen anne Saime Ü'nün cesedi ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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