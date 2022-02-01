İzmir'de canice öldürüp battaniyeye sarıp ormana attı! Cezası belli oldu her şeyi anlattı: 6-7 dakika...
İZMİR'de, cesedi ormanda battaniyeye sarılı bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'yı (20) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Taylan Özgür İmal'ın cezası belli oldu.
19 Şubat 2020'de Menderes ilçesi Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkisinde meydana gelen olayda, orman görevlisi, ağaçların arasında battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, cesedin, 15 Şubat'ta Alsancak Polis Merkezine hakkında kayıp başvurusu yapılan Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine soruşturmayı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı.
Olayla ilgili Taylan Özgür İmal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden İmal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İmal hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.