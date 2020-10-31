İzmir'de büyük heyecan! Anne ve 4 çocuğu 22 saat sonra enkazdan çıkarılıyor canlı yayın
İZMİR'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğu 22 saat sonra kurtarılıyor. Mucizevi anlar televizyonlar tarafından canlı olarak aktarılıyorAbone ol
Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı, dün 14.51'de meydana gelen depremde yıkıldı. Enkazda başlatılan arama- kurtarma çalışmaların mucizevi bir olay yaşandı.
Anne ve 4 çocuğu enkaz altında kalmıştı
10 kişinin yaralı kurtarıldığı enkazın altında oldukları saptanan anne Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğundan güzel haber ise saat 07.00 sıralarında geldi.
3. kattan gelen sesler üzerine irtibat kuruldu
Arama kurtarma ekipleri, 3’üncü kat seviyesinden gelen ses üzerine anne Perinçek ile irtibat kurmayı başardı.
Sağlık durumları iyi
Anne ile yanında olan çocukları 10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elzem, 7 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif'i kurtarma çalışmaları sürüyor.
13.30 sıralarında çocuklardan biri enkazdan çıkarılarak ambulansa alındı. Aradan 5 dakika sonra da anne kurtarıldı. Diğerlerinin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.