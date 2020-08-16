İzmir'de bu genç kızı gören, çığlık atıp ambulansı arıyor! Bakın sebebi ne

"Beğenen de oluyor, eleştiren de"

Kendini geliştirmek için çaba sarf ettiğini belirten Azra Karabıyık şöyle konuştu: “14 yaşından beri makyajla ilgileniyorum ve farkındalık amacıyla şiddet konulu makyajlar yapıyorum. Kendime ağır gelen şeyler olduğunda bunu makyaja döküyorum. Bu makyajlar benim için bir tedavi gibi ve beni rahatlatıyor."