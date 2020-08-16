İzmir'de bu genç kızı gören, çığlık atıp ambulansı arıyor! Bakın sebebi ne
İZMİR’de yaşayan 17 yaşındaki Azra Karabıyık, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla şiddetin boyutunu gözler önüne seren makyajlar yapıyor. Yaptığı makyajlarla yakınlarını kandırdığı zamanların olduğunu belirten Karabıyık, kendisini görenlerin bazen ambulansı aradığını, bazen de çığlık attığını söyledi.
İzmirli 17 yaşındaki Azra Karabıyık, 14 yaşından bu yana makyajla ilgileniyor. Kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla makyaj yaptığını ifade eden Karabıyık’ın en büyük isteği ise ileride sinema stüdyolarında veya tiyatro kulislerinde makyaj üzerine çalışmak.
Malzemelerin birçoğunu kendisi yapan Karabıyık, yakınlarını kandırmaktan da geri kalmıyor. Gerçekçi yaptığı makyajlarla yakınlarının karşısına çıkan Azra Karabıyık, kendisini o şekilde görenlerin bazen ambulansı aradığını bazen de çığlık attığını dile getirdi.
"Beğenen de oluyor, eleştiren de"
Kendini geliştirmek için çaba sarf ettiğini belirten Azra Karabıyık şöyle konuştu: “14 yaşından beri makyajla ilgileniyorum ve farkındalık amacıyla şiddet konulu makyajlar yapıyorum. Kendime ağır gelen şeyler olduğunda bunu makyaja döküyorum. Bu makyajlar benim için bir tedavi gibi ve beni rahatlatıyor."
"İnsanlardan iyi tepkiler alıyorum ama kötü eleştiriler de oluyor. Şiddet konusunu makyaja yansıttığım için eleştirenler de çıkıyor ama şiddet her yerde var. Birçok insan şiddete karşı susuyor. Ben de sesimi makyaj yaparak duyuruyorum.”