İzmir'de boşanmak istediği eşi tarafından 38 yerinden bıçaklandı! Dehşeti anlattı

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Aycan Kıncı, dehşet dolu anları DHA'ya anlattı. Eşinden çok defa şiddete gördüğünü söyleyen Kıncı, "Evliliğim süresince şiddet gördüm ve aldatılmayı yaşadım. Beni çatıdan aşağıya atmaya çalıştığı gün ayrılmaya karar verdim. Olay günü, buluşup konuşmak için mesaj attı. Ben de iki çocuğumuz olduğu için 'Tamam' dedim. Ancak ona güvenmediğimi ve boşanma kararımdan vazgeçemeyeceğimi belirttim. Yemek yerken eve dönmem için baskı yapmaya başladı. Kabul etmeyince, 'O zaman yemeğini güzelce ye. Bu senin son yemeğin' dedi. Bunları duyunca korkmaya başladım. O sırada yanımıza gelen arkadaşıma kaş göz işaretleriyle oturmasını anlatmaya çalıştım. Ancak Burak Kıncı, arkadaşıma gitmesini söyledi.