İzmir'de bir şahıs pompalı tüfekle ağabeyini öldürdü

İzmir'de bir şahıs pompalı tüfekle ağabeyini öldürdü

İZMİR’in Buca ilçesinde bir kişi, alt katında oturan ağabeyini balkondan pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'de bir şahıs pompalı tüfekle ağabeyini öldürdü - Sayfa 1

İZMİR’in Buca ilçesinde Turan Güler (37), aynı binada bir alt katta oturan ağabeyi Harun Güler’le (39) tartıştı. Tartışmanın ardından balkonda oturan Harun Güler, üst katta oturan kardeşinin balkondan pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

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İzmir'de bir şahıs pompalı tüfekle ağabeyini öldürdü - Sayfa 2

Aynı binada oturan ve deri işiyle uğraşan kardeşler Turan Güler ile Harun Güler bilinmeyen nedenle tartıştı.

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İzmir'de bir şahıs pompalı tüfekle ağabeyini öldürdü - Sayfa 3

Tartışmanın büyümesi üzerine Turan Güler eve girip pompalı tüfeği alarak balkona çıktı.

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İzmir'de bir şahıs pompalı tüfekle ağabeyini öldürdü - Sayfa 4

Üçüncü katın balkonundan ikinci katın balkonunda bulunan ağabeyi Harun Güler’e doğru pompalı tüfeği doğrultan Turan Güler silahı ateşledi.

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