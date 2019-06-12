İzmir'de bir şahıs pompalı tüfekle ağabeyini öldürdü
İZMİR’in Buca ilçesinde bir kişi, alt katında oturan ağabeyini balkondan pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İZMİR’in Buca ilçesinde Turan Güler (37), aynı binada bir alt katta oturan ağabeyi Harun Güler’le (39) tartıştı. Tartışmanın ardından balkonda oturan Harun Güler, üst katta oturan kardeşinin balkondan pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.
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Aynı binada oturan ve deri işiyle uğraşan kardeşler Turan Güler ile Harun Güler bilinmeyen nedenle tartıştı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine Turan Güler eve girip pompalı tüfeği alarak balkona çıktı.
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Üçüncü katın balkonundan ikinci katın balkonunda bulunan ağabeyi Harun Güler’e doğru pompalı tüfeği doğrultan Turan Güler silahı ateşledi.
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