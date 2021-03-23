İzmir'de bir polis sevgilisini kafasına sıkarak öldürdükten sonra intihar etti

Ardından Fırat Köksal, başına dayadığı silahı ateşledi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nagihan Üste'nin yaşamını yitirdiği, Fırat Köksal'ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi.