İzmir'de bir kişi babasıyla 6 yıl sonra aynı kaderi paylaştı
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Ali Özdemir (42), direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu hayatını kaybetti. Özdemir'in babasının da 6 yıl önce aynı yolda trafik kazasında öldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İZMİR'in Ödemiş ilçesi Rahmanlar Çayı Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada; Ödemiş'ten Şirinköy yönüne seyir halinde olan Ali Özdemir'in kullandığı 35 D7642 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
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Otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
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Demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.
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Özdemir'in cansız bedeni savcının incelmesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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