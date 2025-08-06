İzmir'de barajlar kurudu! Su kesintileri başlıyor: İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve tarihler...

"TASARRUF ARTIK KAÇINILMAZ"

İZSU tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir'in su kaynaklarında ciddi azalma yaşanmıştır. Barajlardaki su rezervleri kritik seviyeye inerken, yer altı kaynaklarında da düşüş nedeniyle verim kaybı oluşmuştur. Yeni kuyular açmak, mevcut kaynakları iyileştirmek ve tasarruf önlemleri almak gibi pek çok adım atılmıştır. Ancak su tüketiminin kısıtlanması artık kaçınılmaz hale gelmiştir."