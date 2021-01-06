İzmir'de baba 2 dönümlük mezarlıkta 15 yıl önce öldürdülen oğlunun mezarını arıyor

Arkadaşları tarafından öldürülüp dere yatağına atılmış



O dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden polis ekipleri, 40'ı aşkın kişinin ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmanın sonunda, geçen yıl, Karaoğlan'ın arkadaşları M.Y. (47), Y.A. (43) ve S.O. (44) tarafından alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, araç içinde kemerle boğulduğu, üzerine alkol dökülerek yakılan cesedinin de Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir dere yatağına atıldığı tespit edildi.