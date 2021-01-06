İzmir'de baba 2 dönümlük mezarlıkta 15 yıl önce öldürdülen oğlunun mezarını arıyor
İZMİR'de kaybolduktan 15 yıl sonra iş arkadaşları tarafından öldürülen Orhan Karaoğlan'ın (39) babası Abdülkadir Karaoğlan (67), oğlunun mezarını arıyor. Kimsesizler mezarlığına gömülen oğlu için acılı baba "Bana 2 bin metrekarelik bir yer gösteriyorlar, 'Oğlunuz burada, gelin burada dua edin' diyorlar" dedi.
Denizli'de yaşayan Karaoğlan ailesi, 2005 yılında İzmir'de oto- alım satım işi yapan oğulları Orhan Karaoğlan'dan haber alamaması üzerine polise başvurdu. Çalışma başlatan polis, Karaoğlan'ın izine rastlayamadı.
2 yıl önce, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, kayıtlara kayıp olarak geçen Orhan Karaoğlan dosyasını raftan indirdi.
Arkadaşları tarafından öldürülüp dere yatağına atılmış
O dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden polis ekipleri, 40'ı aşkın kişinin ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmanın sonunda, geçen yıl, Karaoğlan'ın arkadaşları M.Y. (47), Y.A. (43) ve S.O. (44) tarafından alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, araç içinde kemerle boğulduğu, üzerine alkol dökülerek yakılan cesedinin de Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir dere yatağına atıldığı tespit edildi.
S.O.'nun başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerden M.Y. Denizli'de, Y.A. ise İzmir'de gözaltına alındı.