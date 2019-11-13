İzmir'de aynı aileden 4 kişinin cesedi bulundu! Katilleri en yakınları çıktı

Murat A., daha sonra tabanca ve tüfek ile jandarmaya gidip, teslim oldu. Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Murat A.'nın öldürdüğü akrabaları şunlar: