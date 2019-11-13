İzmir'de aynı aileden 4 kişinin cesedi bulundu! Katilleri en yakınları çıktı
İZMİR'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu, katil zanlısı en yakınları çıktı.
Kiraz'ın kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat A., saat 09.00 sıralarında, babasının amcasının oğlu İbrahim A.'nın Bağarası Sokak'taki evine gitti. Murat A.'nın kapıyı yumruklayıp, tekmelemesi üzerine İbrahim A. ve yakınları, panikle açtı.
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Murat A., yanında getirdiği av tüfeği ve tabanca ile kapının önünde Murat A. ve yakınlarına ateş etti. Önüne geleni kurşunlayan Murat A. akrabası olan 4 kişiyi öldürdü.
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Murat A., daha sonra tabanca ve tüfek ile jandarmaya gidip, teslim oldu. Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Murat A.'nın öldürdüğü akrabaları şunlar:
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İbrahim Akkeçe 40 yaşındaydı
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