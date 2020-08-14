İzmir'de arabasından inen kadın bacağını mazgalda kırdı
Balçova ilçesinde Ceyda Arslan'ın bacağı, mazgal kapağının kırık bölümünden içeri girdi. Genç kadının çığlıklarını duyanlar olay yerine koştu. Yapılan çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarılan Arslan'ın sağ bacağının kırıldığı tespit edildi.
Belediyenin ihmali Ceyda Arslan'ın bacağının kırılmasına sebep oldu. Aracından indikten sonra yürümek için adım atan Ceyda Arslan'ın sağ bacağı, mazgal kapağının kırık bölümünden içeri girdi.
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Arslan'ın dizine kadar mangalın içine giren bacağı, sıkıştı. Arslan'ın çığlıklarını duyan çevredekiler, yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla Ceyda Arslan'ın bacağı, sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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Hastaneye kaldırılan Arslan'ın bacağının kırıldığı belirlendi. Bacağı alçıya alınan Arslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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