İzmir'de araba tutukunu 1996 model Toros'a 42 bin TL verdi

Fabrikadan çıktığı gibi: Otomobilin 1996 model olduğunu belirten Fatih Yunus Güzel, "9 bin 500 kilometrede. Hatasız, boyasız. Fabrikadan çıktığı gibi orijinal. Otomobili 42 bin liraya verdik. Hatıra verdik bu rakama, güle güle binsin. Aracımız Türkiye'de tek araç. Kendi markasında, hem kilometresi ile hem de temizliği ile.