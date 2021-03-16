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İzmir'de annesi karşı çıktı babasının işine başladı! Görenler şaştı kaldı: Ne işin var burada

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de 28 yaşındaki sosyoloji mezunu Berna Bilgin, annesinin karşı çıkmasına rağmen babasının işine başladı.

İzmir'de annesi karşı çıktı babasının işine başladı! Görenler şaştı kaldı: Ne işin var burada

Eskişehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 5 yıl önce mezun olan Berna Bilgin, 2 yıl önce babası Ramazan Bilgin'in Karabağlar Sanayi'deki metal atölyesinde çalışmaya başladı. Bilgin, avize imalatı yapan atölyede boyama, telleme, paketleme yapıyor.

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İzmir'de annesi karşı çıktı babasının işine başladı! Görenler şaştı kaldı: Ne işin var burada

Müşterilerin kendisini görünce şaşırdığını ifade eden Bilgin, "Ne işin var burada' der gibi bakıyorlar. Özgüvenimi kaybettiğim zamanlar oldu. Çevremden psikolojik şiddet gördüğüm zamanlar oldu." dedi.

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İzmir'de annesi karşı çıktı babasının işine başladı! Görenler şaştı kaldı: Ne işin var burada

Sözlerinin devamında Bilgin "'Baban seni bu iş için mi okuttu' diyen kişiler oldu. Annem bile burada çalışmama karşı çıktı. 'Erkek işi, ne yapacaksın? dedi. Mücadele edince her şey yoluna girdi. Babam en büyük destekçim oldu. Beni hep destekledi" ifadelerini kullandı.

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İzmir'de annesi karşı çıktı babasının işine başladı! Görenler şaştı kaldı: Ne işin var burada

Çevre baskısına rağmen pes etmeyip, mücadele ettiğini ifade eden Bilgin, atölyenin bulunduğu sokağın da kendisi işe başladıktan sonra değiştiğini söyledi.

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