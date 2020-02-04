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İzmir'de anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu! Hamil kadın 6 yerinden bıçaklanmış

İZMİR'in Menemen İlçesinde 5 aylık hamile olduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu. Soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Menemen'e bağlı Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu bir ailenin evinden çocuk ağlama sesleri geldiğini duyan komşular kapının açık olmasından şüphelenerek eve girdiler.

İddialara göre, evin içerisine giren vatandaşlar, Manar Alahmed (35) isimli bir kadının kanlar içerisinde cansız bir şekilde yerde yattığını ve 2 yaşlarında çocuğunun da annesinin başında ağladığını gördü. Bir başka odada ise Muhammed C. (5) isimli bir erkek çocuğunun da plastik kelepçeyle boğulma sonucu öldüğünü fark ettiler.

Hamile kadın 6 yerinden bıçaklandı

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince, iddiaya göre 5 aylık hamile olan annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise boğularak öldüğü belirlendi. Olayın haberini alarak eve gelen baba ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi.

1 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, cenazeler savcının incelemesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

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