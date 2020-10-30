İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem oldu! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika gelişmesine göre; İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

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İzmir ve çevresi bugün saat 14.51.’de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı.

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6.8 olarak açıkladı.

İstanbul'da da hissedildi

16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

Deprem 15 saniye sürdü

Depremin 15 saniye sürdüğü belirtiliyor. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İzmir Valisi Köşger: Can ve mal kaybı yok

İzmir Valisi Selim Köşger, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız."

Ali Yerlikaya: 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise ''AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun.'' açıklaması yaptı.

AFAD verilerine göre;

saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir.



İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.



Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun.#İstanbul #deprem — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 30, 2020









