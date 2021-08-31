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İzmir'de 22 yaşındaki genç üretti 11 ülke sıraya girdi! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de kullanıldı

Anadolu Ajansı
İzmir'de 22 yaşındaki genç üretti 11 ülke sıraya girdi! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de kullanıldı

Ahşap oyma sanatını babasından öğrenen 22 yaşındaki İzmirli genç usta, binbir zahmetle yaptığı eserlere yurtdışından sipariş yağıyor.

İzmir'de 22 yaşındaki genç üretti 11 ülke sıraya girdi! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de kullanıldı

İlk olarak 7 yaşında ahşap ustası babası Ali İnce'nin yanında iskarpela (Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç) tutmaya başlayan Hakan İnce, hem okuluna devam etti hem de atölyede işi öğrendi.

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İzmir'de 22 yaşındaki genç üretti 11 ülke sıraya girdi! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de kullanıldı

"Evde babam, atölyede ustam" dediği babasından işin inceliklerini öğrenen İnce, zamanla kendini geliştirdi.

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İzmir'de 22 yaşındaki genç üretti 11 ülke sıraya girdi! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de kullanıldı

Ahşaba çiçek işleyerek işe başlayan İnce, sonrasında farklı çalışmalar yaptı.

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İzmir'de 22 yaşındaki genç üretti 11 ülke sıraya girdi! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de kullanıldı

Babasıyla beraber yaptığı eserleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de kullanılan İnce, Türkiye'nin önde gelen mobilya firmalarına da model üretti.

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