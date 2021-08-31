İzmir'de 22 yaşındaki genç üretti 11 ülke sıraya girdi! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de kullanıldı
Ahşap oyma sanatını babasından öğrenen 22 yaşındaki İzmirli genç usta, binbir zahmetle yaptığı eserlere yurtdışından sipariş yağıyor.
İlk olarak 7 yaşında ahşap ustası babası Ali İnce'nin yanında iskarpela (Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç) tutmaya başlayan Hakan İnce, hem okuluna devam etti hem de atölyede işi öğrendi.
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"Evde babam, atölyede ustam" dediği babasından işin inceliklerini öğrenen İnce, zamanla kendini geliştirdi.
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Ahşaba çiçek işleyerek işe başlayan İnce, sonrasında farklı çalışmalar yaptı.
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Babasıyla beraber yaptığı eserleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de kullanılan İnce, Türkiye'nin önde gelen mobilya firmalarına da model üretti.
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