İzmir'de 2 işçi 'gizemli' taş buldu sırrını çözmeye çalışıyorlar

"İçinde hangi elementlerin olduğunu öğrenmek istiyoruz"

Ozan Hantekin, "Dağlık alanda yürüyüş yaparken yerde bir taş buldum. Üstü yanık bir taştı. İnternetten araştırdığımda bunun göktaşı olabileceğini öğrendim. Ne olduğunu öğrenebilmek için birkaç hocaya götürdük. Göktaşı olabileceği ancak incelenmesi gerektiği söylendi. İçinde hangi elementlerin olduğunu öğrenmek istiyoruz, değerli mi, onu da bilmek istiyoruz. Satmayı düşünüyorum. Alıcısına ulaştırabilirsek bizim için iyi olur" dedi.