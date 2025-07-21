İzmir’de 17 mahallede 24 saatlik su kesintisi

İZSU, Konak Üçyol Metro İstasyonu’ndaki bağlantı çalışmaları nedeniyle İzmir'in 17 mahallesinde 22 Temmuz Salı 09.00'dan itibaren 24 saat sürecek su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Abone ol

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), bağlantı çalışması nedeniyle yarın (22 Temmuz Çarşamba) 17 mahallede 24 saat süreyle su kesintisi gerçekleştireceğini bildirdi.

İZSU'dan yapılan açıklamada, Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaat sahasında bağlantı çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Çalışma nedeniyle su kesintisine gidileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"22 Temmuz Salı günü saat 09.00 ile 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00 arasında 24 saat süreyle Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu ve Akarcalı mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır."

Su kesintisinin son dönemlerin en sıcak günlerde yapılması ise halk tarafından tepkiyle karşılandı.