İzmir'de 15 yaşındaki Buse Melisa K. babasının beylik silahıyla intihar etti! Son tweetinde babasını suçladı
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde babasının tabancasıyla kendisini öldüren 15 yaşındaki Buse Melisa K.’nın, iki yıldır sosyal medyada babası Özay K.’nın kendisini intihara zorladığını anlatan onlarca tweet attığı ortaya çıktı.
İzmir Ödemiş’te yaşayan Buse Melisa K. (15), emekli astsubay babası Özay K.’nın (49) beylik tabancasıyla kendisini öldürdü. Gece 02.00 sıralarında yaşanan olayda evlerinin balkonunda intihar eden Melisa’nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra Emniyet’e götürülerek ifadesi alınan baba Özay K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘intihara sürükleme’ suçlaması yöneltilen Özay K.’nın ifadesinde “Olanlardan ötürü çok üzgünüm, mahvolmuş durumdayım. Kızıma kötü davrandığım konusundaki iddialar tamamen gerçek dışı” dediği öğrenildi. Özay K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
'Tetiği çektim...'
Melisa ölümünden dakikalar önce babasına son mesaj olarak Twitter’dan, “Bu babama, ben sigara içen birisi değilim. Sadece iki ay önce aldım paketi ve şu an yeni bitiyor. Sana söylediğim tek yalan buydu” ifadelerini paylaşıp ardından “Tetiği çektim” dedi. Melisa olayın gerçekleştiği gece, “Hayatımın sonu gelmiş gibi hissediyorum” gibi tweetler attı.
Çirkin sözler
Bazı sosyal medya kullanıcıları genç kızın K-pop (Kore pop müziği) dinlediği için ölümü hak ettiğine dair tweetler attı. Kimi kullanıcılar ise bu müziğin gençleri ölüme sürüklediğini savundu.
Bir çocuğun psikolojik şiddet yaşayıp intihara zorlanmasını bir müzik türüne bağlayan kişilere karşılık “Hayır katil K-pop değil. Bir müzik türü insanı öldürmez. Sizin önyargınız, vicdansızlığınız öldürür” gibi yorumlar yapıldı.