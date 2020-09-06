İzmir'de 15 yaşındaki Buse Melisa K. babasının beylik silahıyla intihar etti! Son tweetinde babasını suçladı

'Tetiği çektim...'

Melisa ölümünden dakikalar önce babasına son mesaj olarak Twitter’dan, “Bu babama, ben sigara içen birisi değilim. Sadece iki ay önce aldım paketi ve şu an yeni bitiyor. Sana söylediğim tek yalan buydu” ifadelerini paylaşıp ardından “Tetiği çektim” dedi. Melisa olayın gerçekleştiği gece, “Hayatımın sonu gelmiş gibi hissediyorum” gibi tweetler attı.